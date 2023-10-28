Луческу: В моменте с удалением Ваната можно было посмотреть VAR

В рамках 12 тура чемпионата Украины Динамо в меньшинстве не смогло обыграть Колос, разойдясь миром со счетом 1:1.

Наставник "бело-синих" Мирча Луческу считает, что Владислав Ванат получил незаслуженное удаление и арбитр должен был пересмотреть эпизод с красной форварда на VAR.

"Сегодня мы потеряли два очка. Доигрывали матч вдесятером, это было достаточно сложно. Колос удерживал преимущество. Но главное, что меня сейчас беспокоит - это ответ на вопрос, почему арбитр не посмотрел ВАР, когда он принимал решение об удалении Ваната.

Я видел в том эпизоде контакт защитника Колоса на Владиславе. Можно было бы посмотреть этот эпизод на ВАР, чтобы принять правильное решение.

У нас сегодня было много проблем. Как и в предыдущих матчах. У нас молодые игроки, молодая команда, но я требую от них соблюдения фэйр-плей, требую, чтобы все было честно. А сегодня в этом плане в игре творилось что-то невероятное.

В общем, получилась интенсивная, быстрая и зрелищная игра, несмотря на очень сильный ветер", - заявил румынский специалист.

Отметим, что Ванат получил красную за симуляцию и пропустит матч против Шахтера в следующем туре УПЛ. Также стоит сказать, что Динамо не побеждает уже в трех матчах подряд.

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