Байер установил клубный рекорд на уровне Бундеслиги

Клуб впервые выиграл восемь матчей подряд в Бундеслиге.

Байер с Хаби Алонсо установил новый клубный рекорд, пишет Opta.

Вчера леверкузенцы обыграли Фрайбург 2:1, это стало восьмой победой подряд и новым клубным рекордом, начиния с 1979 года, когда клуб вышел в Бундеслигу.

При этом испанский наставник побил достижение Клауса Топпмеллера, который выиграл семь матчей подярд в сезоне-2001/02, а также свое собственное.

В прошлом году Байер при Алонсо также смог выиграть семь матчей подряд.

После девяти туров Байер идет на первом месте, опережая Баварию на два очка.

Ранее, напомним, в Италии состоялся суперматч между Наполи и Миланом.

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