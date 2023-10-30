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Байер установил клубный рекорд на уровне Бундеслиги

Клуб впервые выиграл восемь матчей подряд в Бундеслиге.
Сегодня, 09:48
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Байер с Хаби Алонсо установил новый клубный рекорд, пишет Opta.

Вчера леверкузенцы обыграли Фрайбург 2:1, это стало восьмой победой подряд и новым клубным рекордом, начиния с 1979 года, когда клуб вышел в Бундеслигу.

При этом испанский наставник побил достижение Клауса Топпмеллера, который выиграл семь матчей подярд в сезоне-2001/02, а также свое собственное.

В прошлом году Байер при Алонсо также смог выиграть семь матчей подряд. 

После девяти туров Байер идет на первом месте, опережая Баварию на два очка.

Ранее, напомним, в Италии состоялся суперматч между Наполи и Миланом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо Байер Леверкузен

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