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Наполи - Милан 2:2 видео голов и лучших моментов матча 29.10.2023

Вашему вниманию обзор поединка итальянской Серии А.
Сегодня, 08:59
Наполи и Милан сыграли вничью / Getty Images
Наполи и Милан сыграли вничью / Getty Images

В воскресенье, 29 октября, Наполи принимал на своем поле Милан в рамках десятого тура итальянской Серии А.

В первом тайме противостояния "россонери" владели преимуществом, сумев дважды огорчить хозяев поля, а оба гола на свой счет записал Оливье Жиру. Французский нападающий с интервалом в девять минут замкнул головой навесы от Кристиана Пулишича и Давиде Калабрии.

Тем не менее в начале второй половины встречи партенопейцы смогли быстро отквитать один мяч усилиями Маттео Политано, а на 63-й минуте сравняли счет, когда Джакомо Распадори отличился прямым ударом со штрафного. До конца поединка результат остался неизменным - 2:2.

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Вашему вниманию видео всех голов матча Наполи - Милан в десятом туре Серии А:

Наполи - Милан 2:2

Голы: Политано, 50, Распадори, 63 - Жиру, 22, 31

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани (Эстигор, 46), Натан, Руи (Оливера, 46) - Элмас (Симеоне, 46), Лоботка, Зелински (Ангисса, 77) - Политано (Дзаноли, 82), Распадори, Кварацхелия.

Милан: Меньян - Калабрия, Калюлю (Пеллегрино, 19 (Флоренци, 86)), Томори, Эрнандес - Муса, Крунич, Рейндерс - Пулишич (Ромеро, 46), Жиру (Окафор, 80), Леау (Йович, 80).

Предупреждения: Натан, Ди Лоренцо, Дзаноли - Рейндерс, Ромеро, Муса.

Удаление: Натан, 89 (Наполи, вторая желтая).

Источник: MEGOGO

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