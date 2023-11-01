Ароука - Бенфика 0:2: обзор матча и результат игры 31.10.2023

Голкипер не позволил соперникам отличиться в своих воротах.

Во вторник, 31 октября, на Эштадиу Мунисипал де Ароука состоялся матч второго тура группового этапа кубка лиги Португалии, в котором сошлись Ароука и Бенфика.

В стартовом составе лиссабонского клуба вновь вышел Анатолий Трубин. И не без его помощи "орлы" завоевали победу со счетом 2:0.

В середине первого тайма дебютный гол встречи забил Анхель Ди Мария, а на 74-й минуте Артур Кабрал удвоил преимущество команды украинца.

Сам Анатолий совершил пять сейвов, не дав соперникам отличиться в своих воротах. Стоит отметить, что после перерыва на поле стало на одного украинца больше - в составе хозяев на замену вышел Богдан Милованов.

Для Бенфики это был первый матч, так как участники были поделены на группы по три команды. Лиссабонский колектив вышел на первое место, обойдя Ароуку по дополнительным показателям.

Статистика матча Ароука - Бенфика второго тура кубка лиги

Ароука - Бенфика 0:2

Голы: Ди Мария, 26, Кабрал, 74.

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 11 - 15

Удары в створ: 5 - 5

Фолы: 15 - 14

Атаки: 102 - 129

Ароука: Тьягу - Эсгайо, Фернандеш, Монтеро (Галович, 81), Веверсон (Милованов, 46) - Симау (Лавал, 66), Куасси (Бускетс, 81), Хасон (Кристо, 46), Силла, Трезза - Мухика.

Бенфика: Трубин - Аурснес, А. Силва (Араужу, 86), Отаменди, Морату - Невес, Флорентину (Бернат, 78), Ди Мария (Гувея, 56), Рафа Силва (Тенгстедт, 56), Мариу - Гедеш (Кабрал, 56).

Предупреждения: Монтеро, Фернандеш, Куасси - А. Силва, Гедеш.

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