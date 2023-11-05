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"Футболист мирового класса": Хави высказался об одном из главных талантов Ла Лиги

Такефуса Кубо мог бы сейчас выступать за коллектив испанского специалиста, но Барселона его упустила.
Сегодня, 10:27
Такефуса Кубо
Такефуса Кубо

Наставник каталонской Барселоны Хави прокомментировал прогресс воспитанника Ла Масии Такефусы Кубо.

По словам испанского специалиста, японский вингер вырос в футболиста топового уровня.

"Поверьте мне, Кубо - игрок мирового класса. И с мячом, и без мяча он на высшем уровне. Он забивает голы и отдает передачи.

Время, проведенное Кубо в Ла Масии за Барсу? Я не был в клубе в то время, но мы наверняка столкнемся с подобными ситуациями", - заявил Хави.

Напомним. Такефуса выступал за команды Барселоны разных возрастов с 2011 по 2015, но был вынужден вернуться в Японию из-за правил ФИФА. Позже футболиста подписал Реал Мадрид.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Такефуса Кубо

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