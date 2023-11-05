"Футболист мирового класса": Хави высказался об одном из главных талантов Ла Лиги

Такефуса Кубо мог бы сейчас выступать за коллектив испанского специалиста, но Барселона его упустила.

Наставник каталонской Барселоны Хави прокомментировал прогресс воспитанника Ла Масии Такефусы Кубо.

По словам испанского специалиста, японский вингер вырос в футболиста топового уровня.

"Поверьте мне, Кубо - игрок мирового класса. И с мячом, и без мяча он на высшем уровне. Он забивает голы и отдает передачи.

Время, проведенное Кубо в Ла Масии за Барсу? Я не был в клубе в то время, но мы наверняка столкнемся с подобными ситуациями", - заявил Хави.

Напомним. Такефуса выступал за команды Барселоны разных возрастов с 2011 по 2015, но был вынужден вернуться в Японию из-за правил ФИФА. Позже футболиста подписал Реал Мадрид.

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