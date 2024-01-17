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Один из лучших игроков Ла Лиги может стать одноклубником Роналду

Такефуса Кубо вошел в сферу интересов Ан-Насра.
Вчера, 22:53
Такефуса Кубо / Getty Images
Такефуса Кубо / Getty Images

Вингер Реал Сосьедада Такефуса Кубо может продолжить карьеру в неожиданном месте.

Как сообщает журналист Маттео Морретто, в услугах японца заинтересован саудовский Ан-Наср. Пока нету никаких продвинутых переговоров, но "всемирный клуб" изучает возможность сделки через посредников.

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Однако, Морретто отмечает, что Кубо настроен продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов, если только не случится чего-то экстраординарного. Также футболист настроен остаться в нынешнем клубе до конца текущего сезона.

Стоит сказать, что Реал Сосьедад оценивает своего лидера в 60 млн евро. Такефуса в текущем сезоне провел 25 матчей во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 4 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Такефуса Кубо ан-наср

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