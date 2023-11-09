Экс-игрок МЮ может вернуться в испанский чемпионат

Де Хеа наконец кому-то может пригодиться.

Давид Де Хеа может наконец получить новое место работы, пишет Руди Галетти.

Испанского кипера может вернуть в Ла Лигу Бетис, которому зимой может понадобиться голкипер.

На текущий момент в клубе есть Клаудио Браво и Руй Силва. Португалец недоволен, что должен делить время с чилийцем, а потому намерен покинуть клуб зимой.

Если это произойдет, то главным кандидатом на его месте Бетис считает Давида Де Хеа, который находится без клуба с июля 2023 года.

Ранее также сообщалось, что в Барселоне определились с судьбой Хави.

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