Штуттгарт - Боруссия Дортмунд: обзор и результат матча чемпионата Германии 11.11.2023

В рамках 11 тура чемпионата Германии Штуттгарт на своем поле встретился с Боруссией Дортмунд.

Для хозяев поединок начался хорошо, ведь уже на 10 минуте матча голкипер Боруссии Грегор Кобель решил "привезти" пенальти в свои ворота. Впрочем, сам же Кобель исправился и отразил 11-метровый.

На 28 минуте ситуация "шмелей" ухудшилась после того, как им пришлось вынужденно выпускать на поле Рами Бенсебаини после травмы Матса Хуммельса, однако, спустя менее 10 минут именно гости вышли вперед. Счет открыл Никлас Фюллькруг.

Еще до перерыва Штуттгарт смог сравнять счет в матче. Денис Ундав забил с передачи Джейми Левеллинга и позволил своей команде уйти отдыхать при паритете.

По ходу второго тайма Себастьян Хенесс выпустил лидера своей команды Серу Гирасси, который пропускал последние матчи из-за травмы. Гвинеец получил возможность подарить своей команде три очка после того, как в ворота Боруссии назначили еще одно пенальти. И он это сделал, реализовав 11-метровый.

Боруссия могла отыграться, но на это ей не хватило времени. Таким образом, Штуттгарт обошел дортмундцев в турнирной таблице благодаря триумфу в очной встрече.

Статистика матча чемпионата Германии Штуттгарт - Боруссия Дортмунд

Штуттгарт - Боруccия Дортмунд 2:1

Голы: Ундав, 42, Гирасси (пенальти), 83 - Бенсебаини, 36

xG: 4.39 - 1.12

Удары: 22 - 5

Удары в створ: 10 - 1

Владение мячом: 57% - 43%

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