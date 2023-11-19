Лидер Манчестер Юнайтед высказался о потенциальном уходе в Саудовскую Аравию

Футболист Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш поделился мыслями о потеницальном уходе в Саудовскую Аравию.

По словам португальца, он счастлив быть там, где он сейчас.

Я счастлив там, где нахожусь, и сосредоточен на Манчестер Юнайтед.

Я не смотрю на слухи и не обращаю на них внимания. Сегодня очень легко распространять слухи в прессе. Я предпочитаю концентрироваться на своих целях", - заявил Бруну.

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