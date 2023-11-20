Алаба прокомментировал возможность своего возвращения в Баварию

Австрийский центрбек не стал исключать, что может в будущем снова выступать на Альянц Арене.

Летом 2021 года Давид Алаба покинул Баварию в статусе свободного агента и присоединился к Реалу.

В составе "бланкос" 31-летний австриец уже успел выиграть множество трофеев. И хотя до окончания его контракта с мадридским клубом осталось 2,5 года, уже пошли разговоры о его возможном возвращении в Германию.

Сам футболист не стал говорить категорическое "нет" такому варианту развития событий.

"Я не думаю настолько наперед. Мне очень комфортно в Мадриде. Мне нравится Реал Мадрид и у меня есть очень четкие цели. Мои мысли больше нигде", - цитирует игрока Фабрицио Романо.

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Напомним, что Давид Алаба помог сборной Австрии по итогам группового этапа отбора на чемпионат Европы 2024 года квалифицироваться на турнир, который пройдет в Германии. Вместе с австрийцами из группы F вышла Бельгия.

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