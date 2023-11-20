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Маркевич назвал игрока сборной Украины, который станет джокером в матче с Италией

Специалист выделил легионера украинской команды.
Сегодня, 19:02
Мирон Маркевич / Рух Львов
Мирон Маркевич / Рух Львов

Главный тренер Карпат Мирон Маркевич высказался о противостоянии Украины и Италии в квалификации чемпионата Европы-2024.

По словам специалиста, полузащитник Руслан Малиновский может сыграть решающую роль в матче.

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"Малиновский - проверенный годами и матчами игрок. Он может выйти на замену, а скорее всего так и будет, и выстрелить в любой момент. Руслану не надо много времени, чтобы войти в игру, чтобы выдать пас через полполя или забить с дальней дистанции, как он умеет и не раз это делал.

Тем более, кто-кто, а Малиновский отлично знает Италию, их игроков. Он столько лет в Серии А уже играет. Да, сейчас он не очень хорошо играет в своем клубе, но это ничего не значит. Малиновский - футболист высокого уровня", - сказал Маркевич в интервью Sport-Express.

В текущем сезоне Малиновский сыграл 11 матчей за Дженоа, в которых выполнил две голевые передачи.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Украина - Италия, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Италии

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