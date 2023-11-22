Легенда Барселоны - о Беллингеме: Он не заслужил награду Golden Boy

Недавно хавбек Реала Джуд Беллингем стал обладателем награды Golden Boy-2023, присуждаемой лучшему молодому игроку года.

Однако с таким результатом голосования не согласен легендарный форвард Барселоны Христо Стоичков.

"Нет, он ее не заслужил. Я не оспариваю ценность англичанина. Он один из сильнейших талантов в мире: у него высокий класс и большой ум", - цитирует болгарина Sport.

"Для меня он представляет собой смесь Лаудрупа, Кака и праймового Погба. Будущее принадлежит ему. Он будет бороться с Мбаппе и Холандом за следующий Золотой мяч, но мне хотелось бы знать, что он выиграл в 2023 году с Боруссией и Реалом? Ничего".

Источник: Getty Images

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Стоичков решил напомнить, чем закончилась Бундеслига сезона-2022/23.

"Он хорошо играет на протяжении трех месяцев. И какой успех принесли все его голы Реалу?Вы хорошо знаете, что сказал бы мой друг Моуриньо о "титулах". Стоит ли нам говорить о том, как закончился последний сезон Бундеслиги?".

"Дортмундская Боруссия опережала Баварию на два очка за 90 минут до финала чемпионата. Они играли дома против Майнца, а баварцы играли на выезде в Кельне. Что произошло за 5 минут до конца? Тухель выпустил на поле Мусиалу, который на последних минутах принес им победу 3:2, в то время как Боруссия дома сыграла 2:2 и попрощалась с титулом".

"Поскольку Гави, предыдущий победитель, по правилам не имел права участвовать в конкурсе, я бы отдал приз Мусиале или (Алехандро) Бальде".

Стоит отметить, что Джуд Беллингем не принимал участие в последнем туре Бундеслиги. Из-за повреждения он весь матч провел на скамейке запасных.

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