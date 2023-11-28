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Последний шанс для Лунина?: Кепа вне заявки на матч против Наполи

Украинец, похоже, сыграет еще один матч за Реал.
Сегодня, 16:38
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках 5 тура Лиги чемпионов Реал встретится с Наполи.

Пресс-служба Реала опубликовала заявку на данный поединок. В ней не нашлось места Кепе Аррисабалаге, что повышает до максимума шансы украинца Андрея Лунина сыграть в данном поединке.

 

Отметим, что испанский конкурент украинского голкипера уже практически восстановился от травмы и должен быть готов к следующему матчу в рамках чемпионата Испании против Гранады.

Поединок Реал - Наполи состоится завтра, 29 ноября.

Напомним, ранее игроки Реала негативно отреагировали на слова Анчелотти о конкуренции между Луниным и Кепой.

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