Последний шанс для Лунина?: Кепа вне заявки на матч против Наполи
Украинец, похоже, сыграет еще один матч за Реал.
В рамках 5 тура Лиги чемпионов Реал встретится с Наполи.
Пресс-служба Реала опубликовала заявку на данный поединок. В ней не нашлось места Кепе Аррисабалаге, что повышает до максимума шансы украинца Андрея Лунина сыграть в данном поединке.
Отметим, что испанский конкурент украинского голкипера уже практически восстановился от травмы и должен быть готов к следующему матчу в рамках чемпионата Испании против Гранады.
Поединок Реал - Наполи состоится завтра, 29 ноября.
Напомним, ранее игроки Реала негативно отреагировали на слова Анчелотти о конкуренции между Луниным и Кепой.
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