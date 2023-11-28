iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игроки Реала недовольны тем, что Анчелотти отдает предпочтение Кепе, а не Лунину

Андрея очень любят партнеры по команде.
Сегодня, 10:56
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Футболисты Реала отреагировали на слова Карло Анчелотти о конкуренции между Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой.

Как сообщает издание Relevo, игроки мадридцев недовольны тем, что итальянец планирует вернуть в основу испанского голкипера.

Партнеры Лунина по команде очень уважают его и считают, что он заслужил место в основе, хорошо проявив себя в то время, как ему предоставляли шансы. Футболисты "сливочных" считают заявление Анчелотти неуместным и не понимают его.

Также отмечается, что руководство Реала поймет Андрея, если он захочет уйти по завершению этого сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид Кепа Аррисабалага

Статьи по теме

Лунин - в команде тура Ла Лиги по версии WhoScored Лунин - в команде тура Ла Лиги по версии WhoScored
Реал определился с будущим Анчелотти Реал определился с будущим Анчелотти
"Он лучше Кепы и заслужил играть": реакция фанатов Реала на Лунина после матча с Кадисом "Он лучше Кепы и заслужил играть": реакция фанатов Реала на Лунина после матча с Кадисом
Ман Сити и Арсенал заинтересованы в самом молодом дебютанте Серии А Ман Сити и Арсенал заинтересованы в самом молодом дебютанте Серии А
Помочь журналистам

Видео

Гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Атлетик
Гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Атлетик

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа14:06
Ман Сити и Арсенал заинтересованы в самом молодом дебютанте Серии А
Бокс13:34
"Убегают от меня": Чжилей назвал четырех желаемых соперников
Европа13:28
ПСЖ и Челси поборются за бразильского таланта
Лига Чемпионов13:10
Шахтер - Антверпен: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа12:59
Малиновский - в команде недели Серии А по версии WhoScored
Другие страны12:57
Чемпионат мира по футболу U-17: Германия стала первым финалистом, выбив Аргентину в серии пенальти
Европа12:44
Месси – лучший футболист XXI века по версии FourFourTwo, Роналду - второй, Шевченко в ТОП-40
Европа12:26
Лунин - в команде тура Ла Лиги по версии WhoScored
Европа12:20
Довбик оценил свои шансы восстановиться к матчу с Валенсией
Бокс11:59
Стало известно, санкционирует ли WBC второй бой Фьюри с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK