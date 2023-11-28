Игроки Реала недовольны тем, что Анчелотти отдает предпочтение Кепе, а не Лунину

Футболисты Реала отреагировали на слова Карло Анчелотти о конкуренции между Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой.

Как сообщает издание Relevo, игроки мадридцев недовольны тем, что итальянец планирует вернуть в основу испанского голкипера.

Партнеры Лунина по команде очень уважают его и считают, что он заслужил место в основе, хорошо проявив себя в то время, как ему предоставляли шансы. Футболисты "сливочных" считают заявление Анчелотти неуместным и не понимают его.

Также отмечается, что руководство Реала поймет Андрея, если он захочет уйти по завершению этого сезона.

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