Игроки Реала недовольны тем, что Анчелотти отдает предпочтение Кепе, а не Лунину
Андрея очень любят партнеры по команде.
Футболисты Реала отреагировали на слова Карло Анчелотти о конкуренции между Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой.
Как сообщает издание Relevo, игроки мадридцев недовольны тем, что итальянец планирует вернуть в основу испанского голкипера.
Партнеры Лунина по команде очень уважают его и считают, что он заслужил место в основе, хорошо проявив себя в то время, как ему предоставляли шансы. Футболисты "сливочных" считают заявление Анчелотти неуместным и не понимают его.
Также отмечается, что руководство Реала поймет Андрея, если он захочет уйти по завершению этого сезона.
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