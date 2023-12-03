Байер - Боруссия Дортмунд: результат матча

В восресенье, 3 декабря, состоялся центральный матч 13-го тура Бундеслиги между Байером и дортмундской Боруссией.

Хозяева сразу ринулись в атаку и угодили в офсайд, а затем в контратаки "шмели" все разыграли без ошибок и открыли счет уже на 5-й минуте. Вплоть до конца первого тайма Байер прикладывал все усилия, чтобы сравнять счет и даже забил, но снова офсайд.

Во втором тайме осада ворот Боруссии продолжилась, но теперь гости время от времени находили шансы для контратаки. Однако безумное давление Байера все же дало плоды под занавес матча. Шик сделал хороший прострел в штрафную, Бонифасе оставалось только занести мяч за ленточку ворот.

Обе команды попробовали завершить матч победой, но в итоге счет на табло так и остался ничейным. При этом "фармацевты" не проигрывают уже 20 матчей кряду.

Статистика матча Байер - Боруссия Дортмунд 13-го тура Бундеслиги

Байер - Боруссия Дортмунд 1:1

Голы: Бонифасе, 79 - Рюэрсон, 5

Ожидаемые голы (xG): 2,33 - 0,94

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 22 - 6

Удары в створ: 6 - 2

Фолы: 12 - 12

Байер: Градецки - Та, Тапсоба, Коссуну, Гримальдо, Фримпонг - Джака, Хофманн (Адли, 64), Паласиос (Шик, 79), Виртц - Бонифасе.

Боруссия Д: Кобель - Хуммельс, Шлоттербек (Пападопулос, 64), Вольф, Рюэрсон - Ройс (Менье, 84), Забитцер, Джан, Брандт, Байно-Гиттенс (Адейеми, 64) - Фюллькруг.

Предупреждения: Фримпонг, 12, Паласиос, 75, Коссуну, 90+1 - Хуммельс, 77, Вольф, 90+1

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