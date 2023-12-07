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Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Немец считает, что Ман Сити не стоит списывать со счетов.
Сегодня, 01:02
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп высказался о ходе чемпионской гонке в АПЛ.

Немецкий специалист считает, что Ман Сити не стоит списывать со счетов несмотря на поражение Астон Вилле.

"Я понятия не имею. Это мы увидим. Я не знаю, проиграют они или нет, но если кто-то спишет Ман Сити" со счетов, это будет самой большой шуткой в истории футбола, это действительно бессмысленно.

Арсенал явно борется, у них был такой же опыт, как и у нас за несколько дней до этого - очень приятное чувство; в любом случае, в следующей игре вам придется играть с самого начала, и уже 0:0, а не 4:3, и вы не забьете поздний гол, и сможете перенести это в следующую игру.

Астон Вилла - это невероятно.

Манчестер Юнайтед там, не играет пока, может быть, именно в тот футбол, в который хочет, я не уверен, СМИ или кто-то еще, какие-то споры - но у них есть очки, поэтому, они рядом.

Челси, я не уверен, что они смогут присоединиться к гонке, но все это разные вещи, и ты должен играть с ними в любом случае. Какая разница, где они находятся? Мы должны играть с ними, и они невероятно сильны, лига невероятно сильна. Нужно быть удачливым, чтобы пройти через сложные моменты - особенно с травмами. Так что я не знаю, чем все это закончится", - заявил Клопп.

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