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Астон Вилла - Манчестер Сити: обзор и результат матча чемпионата Англии

"Горожане" проиграли почти все матчи в этом сезоне, где играли без своего ключевого игрока.
Сегодня, 00:12
Астон Вилла / Getty Images
Астон Вилла / Getty Images

В рамках 15-го тура чемпионата Англии Астон Вилла на своем поле встретилась с Манчестер Сити.

"Горожане" подошли к данному матчу в не совсем оптимальном составе из-за отсутствия Родри, который получил дисквалификацию после матча с Тоттенхэмом, однако, и этого хватило, чтобы у гостей возникли проблемы.

Уже на старте матча хозяева захватили инициативу. Люка Динь на 4-й минуте попытался пробить Эдерсона ударом из пределов штрафной площадки, но мяч полетел мимо.

На 7-й минуте Пау Торрес пробивал после подачи углового, однако его удар отбил Эдерсон.

На 12-й минуте Сити ответил своим единственным моментом за весь матч. Эрлинг Холанд дважды пытался пробить Эми Мартинеса, но дважды аргентинец справлялся с его ударами.

Следующий шанс у коллектива Унаи Эмери возник на 56-й минуте. Дуглас Луис из опасной позиции пробивал и его удар был заблокирован.

На 74-й минуте "вилланы" наконец открыли счет в матче. Леон Бэйли совершил индивидуальный проход и отправил мяч в ворота Эдерсона рикошетом от одного из защитников.

На 86-й минуте еще одна возможность была у Дугласа Луиса, но его опасный крученный удар угодил в штангу и счет на табло не изменился.

Таким образом, Астон Вилла добыла минимальную победу над Ман Сити и обошла его в турнирной таблице АПЛ.

Отметим, что подопечные Пепа Гвардиолы сыграли в этом сезоне 5 матча без Родри и в 4 из них проиграли.

Статистика матча чемпионата Англии Астон Вилла - Манчестер Сити

Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0

Гол: Бэйли, 74

xG: 2.06 - 0.86
Удары: 22 - 2
Удары в створ: 7 - 2
Владение мячом: 46% - 54%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Астон Вилла

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