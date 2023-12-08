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Трубин не смог помочь Бенфике обыграть Фаренсе

"Орлы" так и не сумели реализовать свои моменты.
Сегодня, 22:03
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

В пятницу, 8 декабря, Бенфика принимала дома Фаренсе. Трубин снова вышел в стартовом составе.

В первом тайме "орлы" вовсю громили соперника, Рафа Силва и Ди Мария постоянно угрожали воротам, но голов так и не было. А у Трубина в первые 45 минут и вовсе работы не было.

И, похоже, украинец совсем уж расслабился, так как первый же акцентированный удар, и гости повели в счете. Через 20 минут усилиями все того же Рафы Бенфика гол отыграла, но выгрызть победу уже не смогла.

Статистика матча Бенфика - Фаренсе 13-го тура чемпионата Португалии

Бенфика - Фаренсе 1:1

Голы: Силва, 71 - Фалькан, 51

Ожидаемые голы (xG): 3.79 - 0.39
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 32 - 8
Удары в створ: 13 - 5
Угловые: 15 - 3   
Фолы: 9 - 11
Атаки: 150 - 94

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин

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