Лунин - в основе на матч против Бетиса

Украинец выйдет с первых минут на поединок Ла Лиги несмотря на то, что Кепа полностью здоров.

В рамках 16-го тура чемпионата Испании Реал Мадрид сыграет на чужом поле с Реалом Бетисом.

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти определился с стартовым составом на данный поединок. С первых минут на поле появится украинский голкипер Андрей Лунин.

Отметим, что Лунин продолжает играть в основе мадридцев несмотря на то, что его конкурент в лице Кепы Аррисабалаги готов к матчу и находится на лавке запасных.

Матч Реал Бетис - Реал Мадрид состоится сегодня, 9 декабря, в 17:15 по киевскому времени.

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