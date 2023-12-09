iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лунин - в основе на матч против Бетиса

Украинец выйдет с первых минут на поединок Ла Лиги несмотря на то, что Кепа полностью здоров.
Сегодня, 15:38
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках 16-го тура чемпионата Испании Реал Мадрид сыграет на чужом поле с Реалом Бетисом.

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти определился с стартовым составом на данный поединок. С первых минут на поле появится украинский голкипер Андрей Лунин.

Отметим, что Лунин продолжает играть в основе мадридцев несмотря на то, что его конкурент в лице Кепы Аррисабалаги готов к матчу и находится на лавке запасных.

Матч Реал Бетис - Реал Мадрид состоится сегодня, 9 декабря, в 17:15 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Челси намерен подписать бразильского вундеркинда Челси намерен подписать бразильского вундеркинда
Салах отметил двойной юбилей за счет гола в ворота Кристал Пэлас Салах отметил двойной юбилей за счет гола в ворота Кристал Пэлас
Суперлига: Старый Луцк обыграл Прикарпатье, Политехника победила Киев-Баскет Суперлига: Старый Луцк обыграл Прикарпатье, Политехника победила Киев-Баскет
ФИА провела церемонию награждения пилотов по итогам сезона-2023 ФИА провела церемонию награждения пилотов по итогам сезона-2023
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых вернулся в ТОП-300, Марченко и Ваншельбойм опустились в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Европа17:59
Челси намерен подписать бразильского вундеркинда
Европа17:44
Салах отметил двойной юбилей за счет гола в ворота Кристал Пэлас
Украина17:43
Суперлига: Старый Луцк обыграл Прикарпатье, Политехника победила Киев-Баскет
Автоспорт17:37
ФИА провела церемонию награждения пилотов по итогам сезона-2023
Европа17:22
Аякс проведет акцию против хейта в социальных сетях
Европа17:21
Барселона намерена усилиться хавбеком из второго английского дивизиона
Украина17:20
Таблица УПЛ: Кривбасс догнал Днепр-1, Заря выбралась из зоны вылета
Украина17:18
Бомбардиры УПЛ: Кожушко возглавил гонку, Герреро ворвался в ТОП-10
Украина17:14
УПЛ: Кривбасс упустил преимущество в два гола в матче с Зарей
Украина17:10
Заря спаслась от поражения Кривбассу, проигрывая 0:2 по ходу матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK