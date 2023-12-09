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Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:1: обзор матча и результат игры 9.12.2023

Подопечные Юргена Клоппа обыграли Кристал Пэлас и на некоторое время стали лидерами чемпионата Англии.
Сегодня, 16:38
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

В субботу, 9 декабря, на Селхерст Парк прошел матч 16-го тура АПЛ, в котором Кристап Пэлас принимал Ливерпуль.

В первом тайме команды были не очень активными, но это было исправлено после перерыва.

На 57-й минуте Жан-Филип Матета реализовал пенальти, назначенный за фол Джарелла Кванса.

За 15 минут до конца основного времени Джордан Айю серьезно подставил "орлов", заработав вторую желтую карточку за срыв атаки мерсисайдцев. Гостям хватило минуты, чтобы воспользоваться большинством.

Кертис Джонс отдал пас на Мохаммеда Салаха. Мяч после удара египтянина с рикошетом от Микаэля Олисе влетел в сетку ворот. Для Салаха этот гол стал 150-м в АПЛ и 200-м за Ливерпуль..

Вскоре дела у команды Роя Ходжсона стали еще хуже, ведь травму получил вратарь Сэм Джонстон. Стоит отметить, что у Пэлас до сих пор травмирован основной голкипер Дин Хендерсон.

А на первой минуте добавленного времени "красные" вырвали победу. Салах покатил мяч на Харви Эллиотта, который сместился ближе к центру и нанес удар в ближний угол, с которым не справился вышедший на замену Рэми Мэттьюз.

В итоге Ливерпуль заработал три очка, которые, как минимум, на пару часов подняли команду Юргена Клоппа на вершину таблицы АПЛ. Кристал Пэлас пока что остается четырнадцатым, имея в активе 16 баллов.

Статистика матча Кристал Пэлас - Ливерпуль 16-го тура АПЛ

Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2
Голы: Матета, 57 (пен.) - Салах, 76, Эллиотт, 90+1.

Ожидаемые голы (xG): 1,78 - 1,26
Владение мячом: 24% - 76%
Удары: 8 - 14
Удары в створ: 4 - 2
Фолы: 17 - 16

Кристал Пэлас: Джонстон (Мэттьюз, 87) - Клайн, Андерсен, Гехи, Уорд - Ричардс, Лерма (Олисе, 68), Хьюз (Озо, 90+5) - Айю, Эдуар (Матета, 46), Шлюпп (Ахамада, 84).

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Кванса (Конате, 57), Ван Дейк, Цимикас - Собослаи (Джонс, 74), Эндо (Гомес, 46), Гравенберх (Гакпо, 57) - Салах, Нуньес (Эллиотт, 74), Диас.

Предупреждения: Уорд, Айю, Лерма, Ричардс, Андерсен, Ахамада - Гомес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ Кристал Пэлас

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