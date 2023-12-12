Роналду: Жалею, что не перешел в Ан-Наср раньше

Португалец прекрасно себя чувствует в Саудовской Аравии.

Нападающий саудовского Ан-Насра Криштиану Роналду поделился мыслями о своем пребывании в клубе.

По словам португальца, он сильно жалеет, что не оказался в данной команде раньше.

"Я очень сожалею, что не пришел в саудовский клуб Ан-Наср раньше. Но сейчас я очень счастлив и буду отдавать Ан-Нассру вдвое больше, чем в Европе", - заявил Роналду.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду помог Ан-Насру пройти в полуфинал Кубка Саудовской Аравии.

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