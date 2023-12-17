Бавария - Штуттгарт: обзор и результат матча чемпионата Германии 17.12.2023

В рамках 15-го тура чемпионата Германии Бавария встретилась с Штуттгартом.

Мюнхенцы могли ожидать от своего соперника, идущего на четвертом месте, большое сопртивление, но разгромное поражение от Айнтрахта в прошлом туре слишком разозлило коллектив Томаса Тухеля и уже в начале встречи они открыли счет в матче. Автором забитого мяча стал Харри Кейн.

До перерыва в ворота Александра Нюбеля влетело еще два мяча, но голы в исполнении Кима мин Дже и Томаса Мюллера были отменены из-за оффсайдов.

Во втором тайме Кейн оформил дубль, а также уже упомянутый Ким мин Дже все же сумел отметиться "чистым голом" в ворота подопечных Себастьяна Хеннесса.

Отметим, что благодаря победе Бавария продолжает гнаться за Байером, который опережает их на 4 пункта (35 против 39 - прим.), а Штуттгарт из-за поражения и далее располагется на 4 позиции с 31 очком.

Статистика матча чемпионата Германии Бавария - Штуттгарт

Бавария - Штуттгарт 3:0

Голы: Кейн, 2, 55, Ким мин Дже, 63

xG: 2.87 - 0.13

Удары: 17 - 5

Удары в створ: 8 - 2

Владение мячом: 43% - 57%

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