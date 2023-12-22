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VBET Украина стал региональным партнером Национальной сборной Аргентины

Организатор азартных игр VBET Украина получил имиджевые права на партнерство с Национальной сборной Аргентины со статусом "Региональный партнер".
Сегодня, 14:27

​​Имиджевые права компании передал поставщик программного обеспечения, сертифицированного согласно требованиям законодательства, на котором осуществляет свою деятельность VBET Украина, заключивший мировой контракт с аргентинской сборной на три года.

Национальная сборная Аргентины является действующим обладателем Кубка мира и имеет историю многочисленных побед. VBET Украина, как ведущий снабженческих сервисов в Беттинге, с гордостью берет на себя роль регионального украинского партнера сборной Аргентины, подтверждая свой статус футбольного партнера номер один.

Коллаборация с мировыми футбольными звездами Месси, Ди Мария, Дибала, Фернандес усугубит коммуникацию компании с клиентами и подарит еще больше эмоций от просмотра мирового футбола.

Напомним, что VBET Украина является премиумспонсором Национальной сборной Украины по футболу, титульным партнером Украинской Премьер-лиги, партнером футбольных клубов «Динамо», «Черноморец», «Верес», «ЛНЗ», «Минай», «Металлист 1925» и "Александрия". Посольства компании в Украине - Сергей Ребров, тренер украинской сборной, и Александр Зинченко, капитан сборной.

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