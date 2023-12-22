Эмери: Для меня Суперлига - это АПЛ

Испанец хочет выступать в турнирах под эгидой УЕФА со своим клубом.

Наставник Астон Виллы Унаи Эмери высказался о потенциальном становлении Суперлиги.

По словам испанского специалиста, для него такой лигой уже является АПЛ.

"Не знаю, что я могу сказать по этому поводу, потому что моя Суперлига - это АПЛ. Я хочу играть в еврокубках с Астон Виллой, - сказал Эмери.

Отметим, что "вилланы" идут на третьем месте в текущем сезоне чемпионата Англии, отставая от лидера в лице Арсенала всего на один пункт.

Напомним, на ISPORT доступен список клубов, отказавшихся от участия в Суперлиге

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