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Гендиректор Суперлиги: Клубы звонят: "Публично мы говорим "нет", но мы с вами"

Поддержка будущего турнира куда более широкая.
Сегодня, 16:50
Бернд Райхарт / Getty Images
Бернд Райхарт / Getty Images

Бернд Райхарт заявил, что фактическая поддержка Суперлиги на самом деле гораздо большая.

Гендиректор будущего турнира рассказал, что они не намерены давить на клубы, как делают другие известные организации, их цель - объединять.

При этом Райхарт также признался, что многие клубы, которые публично выступили против Суперлиги позднее позвонили ему и пообещали полную поддержку.

"Многие клубы выпустили заявления, в которых мы видим длинную руку 70-летней монополии. Сомневаемся ли мы, что УЕФА давит на клубы? Дайте им время и позвольте нам убедить клубы. Мы будем убеждать клубы, лучшие клубы Европы. Гарантирую вам, что современный футбол не влюблен в монополию и не предан ей до конца.

Я поговорил со многими клубами вчера, но мы не пытались вести переговоры или пытаться о чем-то договориться. Начинается новая эра диалога. Сейчас мы будем общаться с клубами, которые сформируют Суперлигу. Мы не будем требовать, чтобы клубы сегодня же сказали: "Я здесь". Мы не собираемся выстраивать стены. Хотим объединять, а не разделять.

Некоторые клубы, которые опубликовали заявления об отказе от Суперлиги, звонили мне, чтобы объясниться: "Публично мы говорим "нет", но мы с вами", – приводит слова Райхарта Marca.

Также вы можете ознакомиться со списком клубом, которые уже официально выступили против Суперлиги.

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