Гендиректор Суперлиги: Клубы звонят: "Публично мы говорим "нет", но мы с вами"

Бернд Райхарт заявил, что фактическая поддержка Суперлиги на самом деле гораздо большая.

Гендиректор будущего турнира рассказал, что они не намерены давить на клубы, как делают другие известные организации, их цель - объединять.

При этом Райхарт также признался, что многие клубы, которые публично выступили против Суперлиги позднее позвонили ему и пообещали полную поддержку.

"Многие клубы выпустили заявления, в которых мы видим длинную руку 70-летней монополии. Сомневаемся ли мы, что УЕФА давит на клубы? Дайте им время и позвольте нам убедить клубы. Мы будем убеждать клубы, лучшие клубы Европы. Гарантирую вам, что современный футбол не влюблен в монополию и не предан ей до конца.

Я поговорил со многими клубами вчера, но мы не пытались вести переговоры или пытаться о чем-то договориться. Начинается новая эра диалога. Сейчас мы будем общаться с клубами, которые сформируют Суперлигу. Мы не будем требовать, чтобы клубы сегодня же сказали: "Я здесь". Мы не собираемся выстраивать стены. Хотим объединять, а не разделять.

Некоторые клубы, которые опубликовали заявления об отказе от Суперлиги, звонили мне, чтобы объясниться: "Публично мы говорим "нет", но мы с вами", – приводит слова Райхарта Marca.

Также вы можете ознакомиться со списком клубом, которые уже официально выступили против Суперлиги.

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