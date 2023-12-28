Реал принял окончательное решение о будущем Анчелотти

Руководство мадридского Реала заинтересовано в продолжении сотрудничества с нынешним главным тренером команды Карло Анчелотти.

Как утверждает AS, в стане "сливочных" пребывают в восторге от результатов работы итальянского специалиста и намерены заключить с ним новый контракт.

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По информации источника, руководство клуба по этому поводу планирует встретиться с 64-летним тренером после розыгрыша Суперкубка Испании, который состоится в Саудовской Аравии и для Реала начнется полуфинальным матчем с Атлетико 10 января. Также "сливочные" в случае успеха 14 января сыграют в финале против победителя пары Барселона - Осасуна.

Новый контракт Анчелотти будет рассчитан до конца сезона-2024/2025. Отмечается, что итальянский специалист, несмотря на интерес со стороны сборной Бразилии, также готов остаться в Мадриде еще на год.

Ранее сообщалось, что Анчелотти не против вернуть в Реал бывшую звезду клуба.

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