iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти - о Суперлиге: Я думаю, это может стать позитивом для всех

Наставник Реала высказался о проекте, который пытается организовать президент мадридцев.
Сегодня, 10:56
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Рулевой мадридского Реала Карло Анчелотти высказался о Суперлиге, которую пытается организовать Флорентино Перес.

По словам итальянского специалиста, данный проект может быть полезным для всех.

Читай также: Президент Наполи - о присоединении к Суперлиге: Футболом управляют старые люди без видения

"Это решение важно для футбола. Некоторые клубы не убеждены, но я думаю, что это может быть положительным моментом для всех.

Тот факт, что не будет монополии, будет положительным.

Время покажет, хорошо ли это", - заявил Анчелотти.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Бавария нашла альтернативу своей главной трансферной цели Бавария нашла альтернативу своей главной трансферной цели
Фанаты недоумевают от действий игрока Реала, считая его неуравновешенным Фанаты недоумевают от действий игрока Реала, считая его неуравновешенным
МЮ и Ньюкасл поборются за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги МЮ и Ньюкасл поборются за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги
Руководитель Феррари рассказал, что он считает главным прогрессом команды в 2023 году Руководитель Феррари рассказал, что он считает главным прогрессом команды в 2023 году
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика с пенальти и упущенная победа Жироны в обзоре матча с Бетисом
Гол Довбика с пенальти и упущенная победа Жироны в обзоре матча с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа13:06
Бавария нашла альтернативу своей главной трансферной цели
Европа12:51
Фанаты недоумевают от действий игрока Реала, считая его неуравновешенным
Европа12:32
МЮ и Ньюкасл поборются за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги
Формула 112:31
Руководитель Феррари рассказал, что он считает главным прогрессом команды в 2023 году
Европа12:16
МЮ, Бавария, испанцы: клубы, которые выступили против Суперлиги
Европа12:00
Беллингем, Кейн и Довбик с Цыганковым: ТОП-5 лучших трансферов 2023 года
НБА11:58
Контракт Зайона с Новым Орлеаном на последние 3 года больше не гарантирован
Европа11:55
Суарес вскоре станет игроком Интер Майами
Европа11:26
Шахтер высказался о возможном участиии в Суперлиге
НБА11:22
Кливленд обсуждает с чемпионом мира и Европы вариант с расставанием
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK