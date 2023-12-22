Анчелотти - о Суперлиге: Я думаю, это может стать позитивом для всех
Наставник Реала высказался о проекте, который пытается организовать президент мадридцев.
Рулевой мадридского Реала Карло Анчелотти высказался о Суперлиге, которую пытается организовать Флорентино Перес.
По словам итальянского специалиста, данный проект может быть полезным для всех.
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"Это решение важно для футбола. Некоторые клубы не убеждены, но я думаю, что это может быть положительным моментом для всех.
Тот факт, что не будет монополии, будет положительным.
Время покажет, хорошо ли это", - заявил Анчелотти.
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