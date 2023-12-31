Стало известно, почему Зинченко пропускает последний матч Арсенала в 2023 году

В воскресенье, 31 декабря, Фулхэм принимает Арсенал в рамках 20-го тура чемпионата Англии.

Украинский футболист "канониров" Александр Зинченко не попал в заявку команды на матч.

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Пресс-служба лондонцев сообщила, что защитник не смог принять участие в поединке из-за травмы.

В текущем сезоне Зинченко провел 24 матча за Арсенал во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что гол украинца попал в топ-10 забитых мячей Арсенала в 2023 году.

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