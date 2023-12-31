Забарный - в старте, Зинченко - вне заявки: составы Борнмута и Арсенал на матчи с Тоттенхэмом и Фулхэмом
Команды украинцев проведут последние игры в году.
В воскресенье, 31 декабря, состоятся два матча английской Премьер-лиги.
Борнмут отправлися на выезд в Лондон, где сыграет с Тоттенхэмом. С первых минут на поле выйдет украинский защитнки Илья Забарный.
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В параллельном поединке сойдутся Фулхэм и Арсенал. Украинец "канониров" Александр Зинченко вне заявки из-за травмы.
Поединки начнутся в 16:00 по Киеву.
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