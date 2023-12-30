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Лутон - Челси 2:3 обзор матча и результат игры 30.12.2023

Лондонцы сами себе усложнили жизнь.
Сегодня, 16:33
Лутон - Челси / Getty Images
Лутон - Челси / Getty Images

В субботу, 30 декабря, в рамках 20-го тура АПЛ Лутон принимал Челси. Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.

Лондонцы без проблем обыгрывали своего оппонента в три мяча, благодаря феноменальной игре хавбека Коула Палмера. Англичанин отличился дублем и отдал ассист.

На 80-й минуте началось самое веселье, ведь хозяева смогли отыграть два мяча до конца основного времени. "Синих" от потери очков спасло чудо и финальный свисток.

Таким образом, после 20-ти туров АПЛ Лутон идет на 18-м месте с 15-ю очками, а Челси занимает 10-ю строку, набрав 28 баллов.

Статистика матча Лутон - Челси 20-го тура АПЛ

Лутон - Челси 2:3
Голы: Баркли, 80, Адебайо, 86 - Палмер, 12, 70, Мадуэке, 37

Ожидаемые голы (xG): 2.81 - 1.57
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 15 - 12
Удары в створ: 6 - 8
Фолы: 14 - 21

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Лутон

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