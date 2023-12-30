Лутон - Челси 2:3 обзор матча и результат игры 30.12.2023
В субботу, 30 декабря, в рамках 20-го тура АПЛ Лутон принимал Челси. Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.
Лондонцы без проблем обыгрывали своего оппонента в три мяча, благодаря феноменальной игре хавбека Коула Палмера. Англичанин отличился дублем и отдал ассист.
На 80-й минуте началось самое веселье, ведь хозяева смогли отыграть два мяча до конца основного времени. "Синих" от потери очков спасло чудо и финальный свисток.
Таким образом, после 20-ти туров АПЛ Лутон идет на 18-м месте с 15-ю очками, а Челси занимает 10-ю строку, набрав 28 баллов.
Статистика матча Лутон - Челси 20-го тура АПЛ
Лутон - Челси 2:3
Голы: Баркли, 80, Адебайо, 86 - Палмер, 12, 70, Мадуэке, 37
Ожидаемые голы (xG): 2.81 - 1.57
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 15 - 12
Удары в створ: 6 - 8
Фолы: 14 - 21
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