Анчелотти назвал лучшего игрока мира

Итальянец высоко отозвался об одном из своих футболистов.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что считает хавбека Джуда Беллингема лучшим игроком мира.

"Он в полном порядке, учитывая, что ему пришлось адаптироваться к новой культуре и к новому языку. Очевидно, он лучший", – сказал итальянец в интервью Marca.

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Напомним, Беллингем перешел в Реал из дортмундской Боруссии этим летом более чем за 100 млн евро, подписав долгосрочный контракт.

В текущем сезоне на счету 20-летнего англичанина 13 голов и 2 ассиста в 17 матчах Ла Лиги.

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