Тоттенхэм - Бернли 1:1 обзор и результат матча Кубка Англии 05.01.2024

В пятницу, 5 января, в рамках 1/32 финала Кубка Англии Тоттенхэм принимал Бернли. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил защитник Педро Порро. Испанец отважился на дальний удар, который решил судьбу встречи.

Отметим, данная победа стала очередной в истории противостояния команд. Бернли пока ни разу не обыграл "шпор" на выезде.

Статистика матча Тоттенхэм - Бернли 1/32 Кубка Англии

Тоттенхэм - Бернли 1:0

Гол: Порро, 79

Ожидемые голы (xG): 1.23 - 0.56

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 16 - 10

Удары в створ: 7 - 1

Фолы: 14 - 11

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