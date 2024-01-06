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Тоттенхэм - Бернли 1:1 обзор и результат матча Кубка Англии 05.01.2024

"Шпоры" прошли в следующий этап турнира.
Сегодня, 00:06
Тоттенхэм - Бернли / Getty Images
Тоттенхэм - Бернли / Getty Images

В пятницу, 5 января, в рамках 1/32 финала Кубка Англии Тоттенхэм принимал Бернли. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил защитник Педро Порро. Испанец отважился на дальний удар, который решил судьбу встречи.

Отметим, данная победа стала очередной в истории противостояния команд. Бернли пока ни разу не обыграл "шпор" на выезде.

Статистика матча Тоттенхэм - Бернли 1/32 Кубка Англии

Тоттенхэм - Бернли 1:0
Гол: Порро, 79

Ожидемые голы (xG): 1.23 - 0.56
Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 16 - 10
Удары в створ: 7 - 1
Фолы: 14 - 11

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бернли тоттенхэм Кубок Англии

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