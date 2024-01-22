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Тоттенхэм не продал своего защитника команде Роналду

"Шпоры" хотят сохранить игрока в качестве резерва на остаток сезона.
Сегодня, 11:02
Эмерсон Роял / Getty Images
Эмерсон Роял / Getty Images

Тоттенхэм отклонил предложение саудовского клуба Ан-Насра по трансферу защитника Эмерсона Ройала за 20 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail.

Несмотря на то, что в этом сезоне бразилец играет второстепенную роль в команде Анге Постекоглу, он необходим в качестве резерва, по крайней мере, до конца кампании.

Команда из северного Лондона страдала от травм на протяжении всего сезона-2023/24, и Ройал не раз помогал "шпорам", когда это требовалось.

Бразилец вместе с другим фланговым защитником Беном Дэвисом в последние месяцы выступал на позиции центрбека, когда были травмированы Кристиан Ромеро и Микки ван де Вен.

Однако после их возвращения Ройал вернулся на скамейку запасных, так как в стартовом составе на правом фланге тренер делает ставку не Педро Порро.

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Эмерсон Роял перешел в Тоттенхэм из Барселоны летом 2021 года. За его трансфер англичане заплатили 25 миллионов. За это время бразилец принял участие в 95 матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и двумя ассистами.

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