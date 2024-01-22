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Футбол

Ньюкасл уверен, что Триппьер и Уилсон не будут проданы этой зимой

Эдди Хау не хочет терять игроков, которые должны помочь ему исправить сложившуюся ситуацию в чемпионате Англии.
Сегодня, 10:38
Хау, Триппьер и Уилсон / Getty Images
Хау, Триппьер и Уилсон / Getty Images

Ньюкасл твердо уверен в том, что он не будет продавать Кирана Триппьера или Каллума Уилсона во время зимнего трансферного окна, сообщает The Athletic.

Недавно "сороки" отклонили предложение Баварии по защитнику сборной Англии, после чего такое же решение было принято, когда Атлетико захотел арендовать форварда.

И хотя Ньюкасл очень близок к своему пределу, когда дело касается правил прибыльности и устойчивого развития АПЛ (PSR), при нынешних обстоятельствах существует твердое желание сохранить ключевых игроков на вторую часть сезона.

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Руководство клуба провело беседы с Триппьером и Уилсоном, и ни один из них не выразил желание покинуть команду, несмотря на имевшиеся предложения.

Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау не хочет терять игроков, особенно на фоне эпидемии травм, так как у него не хватает кадрового ресурса. При этом наставник хочет получить в свое распоряжение еще одного полузащитника.

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