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Дженоа - Лечче: обзор и результат матча чемпионата Италии 28.01.2024

Украинец не сделал результативных действий в игре с аутсайдером.
Сегодня, 15:25
Дженоа / Getty Images
Дженоа / Getty Images

В рамках матча 22-го тура чемпионата Италии Дженоа на своем поле встретилась с Лечче.

В середине первого тайма гости могли выходить вперед после того, как Хоан Васкес сбил своего оппонента в штрафной и судья назначил пенальти. К "точке" подошел Никола Крстович, но вратарь Хосеп Мартинес справился с его ударом.

Спустя чуть более десяти минут Крстович исправил свою ошибку, все же открыв счет в матче. Больше в первой 45-минутки голов зрители не увидели.

После возобновления игры сразу же возник шанс у хозяев поля и возник он у Руслана Малиновского. Украинский хавбек в свойственной ему манере пробивал с дальней дистанции, но после рикошета мяч угодил в штангу.

Впрочем, несмотря на то, что у Малиновского забить не получилось "грифоны" все равно не только сравняли, но и вышли вперед по ходу второго тайма. Сперва на 70-й минуте забил Маттео Ретеги, а затем вывел вперед коллектив Альберто Джилардино Калеб Экубан с паса все того же Ретеги.

Гол нигерийского форварда и стал последним в поединке. Дженоа одержала непростую победу.

Статистика матча чемпионата Италии Дженоа - Лечче

Дженоа - Лечче 2:1

Голы: Ретеги, 70, Экубан, 76 - Крстович, 31

xG: 1.70 - 1.47
Удары: 19 - 19
Удары в створ: 7 - 5
Владение мячом: 50% - 50%

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