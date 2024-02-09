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Легенда футбола посоветовал Алонсо не переходить в Ливерпуль

Лотар Маттеус считает, что в Германии остаться безопасней и полезней.
Вчера, 23:02
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Легендарный Лотар Маттеус посоветовал Хаби Алонсо не переходить в Ливерпуль.

Бывший хавбек сборной Германии считает, что работа испанца в Байере еще на завершена, да и к тому же в Бундеслиге куда больше возможностей для развития молодому тренеру.

"Я думаю, что его работа в Леверкузене не закончена: он был тренером до того, как сел на скамейку запасных, и это помогает ему.

Сразу повторить результаты Клоппа было бы сложно, а в Бундеслиге он более защищен, чтобы расти и побеждать. Затем будет время перейти в большую команду, возможно, в Реал", - приводит слова Маттеуса teamtalk.

К тому же, Алонсо не единственный тренер, которым интересуется Ливерпуль, хотя его отказ все равно будет болезенным для клуба.

Ранее также сообщалось, что Тухель сравнил Байер с Роджером Федерером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо

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