Гаттузо был уволен из Марселя - источник

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что Марсель уволил главного тренера Дженнаро Гаттузо.

Тренеру и его штабу уже передали решение клуба. На данный момент неизвестно, кто заменит итальянского специалиста.

