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Гаттузо был уволен из Марселя - источник

Французский клуб остался без тренера.
Сегодня, 13:13
Дженнаро Гаттузо / Getty Images
Дженнаро Гаттузо / Getty Images

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что Марсель уволил главного тренера Дженнаро Гаттузо.

Тренеру и его штабу уже передали решение клуба. На данный момент неизвестно, кто заменит итальянского специалиста.

Напомним, в четверг, 22 февраля, французский клуб сыграет ответный матч против Шахтера в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее Гаттузо оценил положение дел в Марселе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Дженнаро Гаттузо

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