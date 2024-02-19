Гаттузо был уволен из Марселя - источник
Французский клуб остался без тренера.
Журналист Фабрицио Романо сообщил, что Марсель уволил главного тренера Дженнаро Гаттузо.
Тренеру и его штабу уже передали решение клуба. На данный момент неизвестно, кто заменит итальянского специалиста.
🚨🔵⚪️ Gennaro Gattuso has been sacked.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2024
Gattuso and his staff have just been informed by Olympique Marseille board
about their decision. pic.twitter.com/4KH1G2UtH1
Напомним, в четверг, 22 февраля, французский клуб сыграет ответный матч против Шахтера в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Ранее Гаттузо оценил положение дел в Марселе.
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