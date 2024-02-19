Гаттузо был уволен из Марселя - источник

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что Марсель уволил главного тренера Дженнаро Гаттузо.

Тренеру и его штабу уже передали решение клуба. На данный момент неизвестно, кто заменит итальянского специалиста.

🚨🔵⚪️ Gennaro Gattuso has been sacked.



Gattuso and his staff have just been informed by Olympique Marseille board

about their decision. pic.twitter.com/4KH1G2UtH1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2024

Напомним, в четверг, 22 февраля, французский клуб сыграет ответный матч против Шахтера в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее Гаттузо оценил положение дел в Марселе.

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