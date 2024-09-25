Мудрик может воссоединиться с экс-тренером Шахтера

Марсель следит за тем, как будет развиваться карьера Михаила в этом сезоне.

У украинского вингера Михаила Мудрика появился новый возможный вариант продолжения карьеры.

Как сообщает издание TeamTalk, французский Марсель рассматривает подписание футболиста. Пока что неизвестно, идет ли речь об аренде, или о полноценном трансфере.

Провансальцы внимательно будут следить за развитием событий вокруг Мудрика в этом сезоне.

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Подписать украинца предлагает наставник команды Роберто де Дзерби, с которым Михаил работал в Шахтере, и при котором заявил о себе футбольному миру.

В текущем сезоне на счету украинца 5 матчей, 1 ассист в Кубке Лиги и заработанное пенальти в Лиге конференций.

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