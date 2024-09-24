Мареска - о Мудрике: Я не думаю, что дело в недостатке уверенности
Специалист надеется, что украинец использует игровые минуты с умом.
Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал игровую форму Михаила Мудрика.
Напомним, что в текущем сезоне украинец провел всего четыре матча, отличившись одной передачей, и трижды даже не появился на поле.
Мареска заявил, что надеется, что Мудрик сможет получать игровые минуты и совершенствоваться.
"Я не думаю, что дело в недостатке уверенности. Миша есть Миша, нужно принимать его таким, какой он есть.
Надеюсь, он сможет получать игровые минуты и совершенствоваться", - цитирует Мареску Бен Джейкобс.
Ранее также стало известно, что Михаил появится в стартовом составе на матч Кубка лиги.
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