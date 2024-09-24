Мудрик - в старте на матч Кубка английской Лиги

В рамках матча Кубка Лиги Челси встретится с Бэрроу.

Наставник "синих" Энцо Мареска определился со стартовым составом в этом поединке. Итальянец прибегнул к ротации, что позволило Михаилу Мудрику получить свой шанс.

Украинец впервые с матча Лиги конференций против Серветта выйдет с первых минут.

Поединок Челси - Бэрроу состоится сегодня, 24 сентября, в 21:45.

Напомним, ранее сообщалось, что Мареска дал ценный совет Мудрику.

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