Главный тренер Челси дал ценный совет Мудрику
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик слабо начал новый сезон на клубном уровне. Футболист провел на поле всего 4 матча и не смог отличиться результативными действиями.
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Главный тренер "синих" Энцо Мареска ответил на вопрос относительно небольшого количества игровых минут у Мудрика, дав совет игроку:
"Активная работа на тренировках - единственный метод для игрока, чтобы прогрессировать дальше. Мы стараемся делать так, чтобы наши игроки постоянно прогрессировали.
Среди них некоторые получают дополнительные тренировки после основного занятия. Михаил входит в число таких футболистов».
Сейчас он играет мало, но это не значит, что он не будет играть больше в будущем», – цитирует Мареску Football London.
Напомним, следующий матч Челси проведет против лондонского Вест Хэма. Игра запланирована на завтра, 21 сентября.
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