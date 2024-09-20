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Главный тренер Челси дал ценный совет Мудрику

Энцо Мареска считает, что украинцу стоит еще больше работать на тренировках.
Сегодня, 16:35
Мареска и Мудрик / Getty Images
Мареска и Мудрик / Getty Images

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик слабо начал новый сезон на клубном уровне. Футболист провел на поле всего 4 матча и не смог отличиться результативными действиями.

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Главный тренер "синих" Энцо Мареска ответил на вопрос относительно небольшого количества игровых минут у Мудрика, дав совет игроку:

"Активная работа на тренировках - единственный метод для игрока, чтобы прогрессировать дальше. Мы стараемся делать так, чтобы наши игроки постоянно прогрессировали.

Среди них некоторые получают дополнительные тренировки после основного занятия. Михаил входит в число таких футболистов».

Сейчас он играет мало, но это не значит, что он не будет играть больше в будущем», – цитирует Мареску Football London.

Напомним, следующий матч Челси проведет против лондонского Вест Хэма. Игра запланирована на завтра, 21 сентября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик ФК Челси

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