Главный тренер Челси дал ценный совет Мудрику

Энцо Мареска считает, что украинцу стоит еще больше работать на тренировках.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик слабо начал новый сезон на клубном уровне. Футболист провел на поле всего 4 матча и не смог отличиться результативными действиями.

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Главный тренер "синих" Энцо Мареска ответил на вопрос относительно небольшого количества игровых минут у Мудрика, дав совет игроку:

"Активная работа на тренировках - единственный метод для игрока, чтобы прогрессировать дальше. Мы стараемся делать так, чтобы наши игроки постоянно прогрессировали.

Среди них некоторые получают дополнительные тренировки после основного занятия. Михаил входит в число таких футболистов».

Сейчас он играет мало, но это не значит, что он не будет играть больше в будущем», – цитирует Мареску Football London.

Напомним, следующий матч Челси проведет против лондонского Вест Хэма. Игра запланирована на завтра, 21 сентября.

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