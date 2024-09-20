Мудрик может уйти из Челси зимой - известна позиция украинца относительно возможной аренды

В последние дни стало появляться много разной информации о возможном уходе Михаила Мудрика из Челси. Украинца сватают в Марсель, возглавляемый ныне Роберто Де Дзерби, а также есть интерес со стороны Баварии.

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Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, украинец не планирует покидать расположение Челси. Футболист полностью сконцентрирован на выступлениях в составе "синих" и хочет заслужить доверие главного тренера Энцо Марески.

Сообщается, что Мудрик не ведет переговоров ни с одним из клубов, несмотря на ряд слухов по поводу его персоны.

Стоит отметить, что в сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 4 матча на клубном уровне, в которых не смог отличиться результативными действиями.

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