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Гаттузо: Марсель достиг дна

Итальянец объективно оценил положение дел в клубе.
Сегодня, 12:20
Дженнаро Гаттузо / Getty Images
Дженнаро Гаттузо / Getty Images

Главный тренер Марселя Дженнаро Гаттузо поделился мнением об игре команды в матче против Бреста (0:1).

"Думаю, что в этот вечер мало что можно сказать. Мы должны взять на себя ответственность, принять эту ситуацию, извиниться перед болельщиками, извиниться перед этой формой. То, как мы играли, недопустимо. В первую очередь я беру ответственность на себя и прошу прощения у наших фанатов. Я считаю, что это единственное, что можно сделать.

Я спокойно говорил в раздевалке. Я сказал им, что делаю выбор и что я не тот, кто уклоняется от ответственности. Но вы знаете, в футболе нужно иметь душу и это именно то, чего нам сейчас не хватает. Без души все становится сложнее".

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"Я думаю, что мы достигли дна. Мы находимся в замкнутом круге. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы набрать как можно больше очков, чтобы восстановить душевное спокойствие, потому что сейчас ситуация сложная.

Сегодня вечером, играя одиннадцать против десяти, мы предложили слишком мало. Мы не играем как настоящая команда, вот о чем я жалею", - сказал Гаттузо в интервью RMC Sport.

Напомним, после 22-х туров Лиги 1 Марсель занимает лишь девятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

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