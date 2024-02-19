Соперник Шахтера в Лиге Европы может остаться без тренера

Гаттузо находится в шаге от увольнения.

Главный тренер Марселя Дженнаро Гаттузо может остаться без работы. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, в клубе обеспокоены положением дел команды, ввиду чего руководство может рассмотреть вариант с увольнением итальянского специалиста.

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Напомним, после 22-х туров Лиги 1 Марсель занимает лишь девятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

В четверг, 22 февраля, французский клуб сыграет ответный матч против Шахтера в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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