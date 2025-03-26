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Футбол

Два экс-тренера Шахтера входят в тройку самых высокооплачиваемых в Лиге 1

Роберто Де Дзерби и Паулу Фонсека уступают только наставнику ПСЖ.
Сегодня, 20:35       Автор: Игорь Мищук
Роберто Де Дзерби и Паулу Фонсека / Getty Images
Роберто Де Дзерби и Паулу Фонсека / Getty Images

Бывшие главные тренеры Шахтера Роберто Де Дзерби и Паулу Фонсека входят в тройку самых высокооплачиваемых наставников французской Лиги 1.

Информацию о заработках тренеров команд высшего дивизиона Франции опубликовало издание L'Équipe.

Первое место в рейтинге очевидно занимает наставник лидера французского чемпионата ПСЖ Луис Энрике, заработная плата которого составляет 1 миллион евро в месяц.

Вторым в списке идет Роберто Де Дзерби, ныне возглавляющий Марсель. Итальянский специалист получает в месяц 550 тысяч евро.

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Тройку лидеров замыкает Паулу Фонсека, который недавно возглавил Лион. Месячная заработная плата португальского тренера составляет 320 тысяч евро.

Топ-5 тренеров Лиги 1 по уровню зарплаты:

  1. Луис Энрике (ПСЖ) - 1 млн евро в месяц
  2. Роберто Де Дзерби (Марсель) - 550 тыс. евро
  3. Паулу Фонсека (Лион) - 320 тыс. евро
  4. Ади Гюттер (Монако) - 250 тыс. евро
  5. Бруно Женезио (Лилль) - 220 тыс. евро

Ранее сообщалось, что владельцы ПСЖ близки к покупке испанского клуба.

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