Два экс-тренера Шахтера входят в тройку самых высокооплачиваемых в Лиге 1
Бывшие главные тренеры Шахтера Роберто Де Дзерби и Паулу Фонсека входят в тройку самых высокооплачиваемых наставников французской Лиги 1.
Информацию о заработках тренеров команд высшего дивизиона Франции опубликовало издание L'Équipe.
Первое место в рейтинге очевидно занимает наставник лидера французского чемпионата ПСЖ Луис Энрике, заработная плата которого составляет 1 миллион евро в месяц.
Вторым в списке идет Роберто Де Дзерби, ныне возглавляющий Марсель. Итальянский специалист получает в месяц 550 тысяч евро.
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Тройку лидеров замыкает Паулу Фонсека, который недавно возглавил Лион. Месячная заработная плата португальского тренера составляет 320 тысяч евро.
Топ-5 тренеров Лиги 1 по уровню зарплаты:
- Луис Энрике (ПСЖ) - 1 млн евро в месяц
- Роберто Де Дзерби (Марсель) - 550 тыс. евро
- Паулу Фонсека (Лион) - 320 тыс. евро
- Ади Гюттер (Монако) - 250 тыс. евро
- Бруно Женезио (Лилль) - 220 тыс. евро
Les salaires des trois entraîneurs les mieux payés du Championnat, cette saison, expliquent presque à eux seuls la hausse sensible de la moyenne pour l'ensemble des 18 techniciens de la Ligue 1.https://t.co/V1l3OQCsre pic.twitter.com/gLJmElh75n— L'ÉQUIPE (@lequipe) March 25, 2025
Ранее сообщалось, что владельцы ПСЖ близки к покупке испанского клуба.
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