Тоттенхэм решил рискнуть насчет трансфера своего ключевого игрока

Тоттенхэм принял решение касательно будущего Сон Хын Мина, пишет teamtalk.

Еще прошлым летом стало известно, что кореец заинтересовал саудовские клубы. Ожидается, что этим летом Сон станет одной из их главных целей.

Этим летом Сону исполнится 32 года, а его контракт со "шпорами" начнет действовать последний год. В таких условиях получить огромную сумму за игрока кажется очевидным.

Однако руководство Тоттенхэма готово рискнуть, но не продавать Сона ни за какие деньги, пусть это и значит лишиться его через год бесплатно. Однако кореец вполне может продлить контракт.

Ранее также сообщалось, что лидер Сити наотрез отказывается уезжать в Саудовскую Аравию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!