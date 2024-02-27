Лидер Ман Сити не хочет переезжать в Саудовскую Аравию
Кевин Де Брюйне предпочел бы любую другую лигу.
Кевин Де Брюйне не намерен принимать никакие предложение из Саудовской Аравии, пишет The Athletic.
Хавбек Манчестер Сити очень интересует тамошние клубы, но сам Кевин категорически отказывается переезжать на Ближний Восток.
В идеале бельгиец хотел бы продлить контракт с Сити и, если получится, здесь и закончить карьеру.
В целом, "горожанам" не нужно продавать Де Брюйне, однако очень щедрое предложение может их заинтересовать. Сам же хавбек предпочел бы лучше перейти в МЛС, даже если там будут платить меньше.
Ранее также сообщалось, что МЮ может купить левого защитника летом.
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