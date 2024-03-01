Анчелотти озвучил сроки восстановления главного конкурента Лунина и основного защитника

Главный тренер Реала Карло Анчелотти сообщил, когда ожидает возвращения вратаря Тибо Куртуа и защитника Эдера Милитао.

По словам наставника мадридской команды, он рассчитывает, что бельгийский голкипер и бразильский защитник, которые восстанавливаются после разрыва крестообразных связок, снова будут в строю в середине апреля.

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"Дата пока не определена, но мы должны воспользоваться перерывом на игры сборных и небольшой паузой финала Кубка Испании, потому что они начнут работать с командой. Я считаю, что после 14 апреля, после матча с Мальоркой, они будут доступны для игры", - приводит слова Анчелотти официальный сайт Реала.

Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет видеть в воротах Куртуа на финальный отрезок сезона.

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