Анчелотти озвучил сроки восстановления главного конкурента Лунина и основного защитника
Главный тренер Реала Карло Анчелотти сообщил, когда ожидает возвращения вратаря Тибо Куртуа и защитника Эдера Милитао.
По словам наставника мадридской команды, он рассчитывает, что бельгийский голкипер и бразильский защитник, которые восстанавливаются после разрыва крестообразных связок, снова будут в строю в середине апреля.
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"Дата пока не определена, но мы должны воспользоваться перерывом на игры сборных и небольшой паузой финала Кубка Испании, потому что они начнут работать с командой. Я считаю, что после 14 апреля, после матча с Мальоркой, они будут доступны для игры", - приводит слова Анчелотти официальный сайт Реала.
Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет видеть в воротах Куртуа на финальный отрезок сезона.
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