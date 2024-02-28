Лунин определился со своим будущим в Реале

Голкипер Реала Андрей Лунин согласовал с клубом проведение разговора о продлении контракта, который истекает в июне 2025 года, сообщает Marca.

Переговоры планируется начать после завершения текущего сезона. Важное значение будет иметь процесс восстановления от травмы другого голкипера Реала - Тибо Куртуа.

Читай также: Эффект Лунина: Реал пропускает наименьшее количество голов в Ла Лиге в своей истории

Если бельгиец вернется к оптимальной физической форме, то Реал сможет чувствовать себя более защищенно во время переговоров, а Лунин будет более готов к обсуждению продолжения сотрудничества.

Процесс переговоров находится в начальной стадии, и обе стороны относятся к этому спокойно.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!