Ан-Наср с Роналду уступил бывшей команде Ярмоленко и Реброва
Команда во главе с португальцем не смогла добыть нужный результат на выезде.
В понедельник, 4 марта, в рамках первого матча четвертьфинала Аль-Айн принимал Ан-Насср. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол в данной игре забил хавбек Суфьян Рахими. Марокканец отличился на 44-й минуте встречи.
В свою очередь именитый форвард гостевой команды Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут, не отличившись результативными действиями.
Напомним, ответный матч команд состоится 11 марта.
Аль-Айн - Ан-Наср 1:0
Гол: Рахими, 44
Ожидаемые голы (xG): 1.23 - 1.06
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 9 - 16
Удары в створ: 4 - 5
Фолы: 22 - 11
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