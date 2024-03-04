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Ан-Наср с Роналду уступил бывшей команде Ярмоленко и Реброва

Команда во главе с португальцем не смогла добыть нужный результат на выезде.
Сегодня, 20:20
Криштиану Роналду / twitter Al-Nassr
Криштиану Роналду / twitter Al-Nassr

В понедельник, 4 марта, в рамках первого матча четвертьфинала Аль-Айн принимал Ан-Насср. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил хавбек Суфьян Рахими. Марокканец отличился на 44-й минуте встречи.

twitter Al-Nassr
twitter Al-Nassr

В свою очередь именитый форвард гостевой команды Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут, не отличившись результативными действиями.

Напомним, ответный матч команд состоится 11 марта.

Аль-Айн - Ан-Наср 1:0

Гол: Рахими, 44

Ожидаемые голы (xG): 1.23 - 1.06
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 9 - 16
Удары в створ: 4 - 5
Фолы: 22 - 11

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

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